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Газета.RuМинюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам
Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Как сообщается, проект федерального закона "О взыскании" разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов.
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Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.РБК03:02
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