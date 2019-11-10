Общество

Газета.RuГазета.RuМинюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Как сообщается, проект федерального закона "О взыскании" разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:13

Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39

Минюст предложил ограничить количество звонков должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов

Эхо Москвы07:30

Минюст РФ предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

News.ru05:36

В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

Lenta.ru04:47

Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Коммерсантъ04:28

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19
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Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Газета.Ru 09:27
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
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На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

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Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В Орске девушка на иномарке сбила насмерть пенсионерку

7 новостей 09:45
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
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На «Золотой глобус» отобрали шесть российских фильмов

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Общество

Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены

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Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Происшествия

В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову изберут в понедельник

ЛОТ 06:04
Технологии

Роботы Mini Cheetah сыграли в футбол и синхронно выполнили сальто

Девять устройств поиграли в футбол, далее они сделали зарядку и синхронно выполнили обратное сальто.
Актуальные Новости вчера в 10:46
Здоровье

Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е

Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Авто

В России хотят повысить транспортный налог

Счетная палата РФ предлагает увеличить транспортный налог на автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей, не входящие в перечень дорогостоящих транспортных средств Минпромторга.
Автоновости дня вчера в 21:55
Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

РБК 06:54
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия

Турист погиб при сходе лавины в Хакасии

В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса

Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
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Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Спорт

«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем

Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
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Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч АПЛ

Советский спорт 10:58
Происшествия

Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
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