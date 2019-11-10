Общество
Газета.RuМинюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам
Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Как сообщается, проект федерального закона "О взыскании" разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов.
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Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.РБК03:02
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Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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«Шахтер» Донецк — «Динамо» Киев: украинское классико
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 10 ноября донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо».
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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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Форвард сборной России по хоккею и "Салавата Юлаева", лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в интервью корреспонденту РИА Новости Семёну Галькевичу вспомнил, как работал в подмосковном "Атланте" с Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым, рассказал, в какой степени его мотивирует желание вернуться в НХЛ, и оценил перспективы уфимского клуба в нынешнем сезоне.
РИА Новости 02:00
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ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова
Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
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Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
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Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Арбитр решил, что Зуев ударил защитника «Динамо» Владимира Рыкова и показал вторую желтую карточку – последовало удаление игрока.
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В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
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Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
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Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
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Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
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Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
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