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Газета.Ru
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русском12:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новости13:24
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфакс12:05
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБК12:05
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Москва 2413:12
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ru13:56
ТАСС

Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАСС13:53
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВ11:55

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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В ДТП в Рязани пострадали семь человек

Семь человек получили различные травмы при столкновении в четверг вечером в Рязани маршрутного такси с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС14:42

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 70 млн

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время «горожане» увеличат предложение по сенегальцу до € 70 млн плюс € 5 млн бонусов, что, вероятно, удовлетворит запросы итальянского клуба, снизившего требования после длительных переговоров.
Чемпионат12:43

В Киеве ужесточат карантин из-за COVID-19

В «оранжевой зоне» адаптивного карантина запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и с нахождением более одного человека на 20 кв м. Кроме того, в «оранжевой зоне» запрещена работа хостелов, гостиниц, спортзалов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря.
Известия13:03

Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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Финляндия не впустила российских туристов, но может поменять правила

Вечером 10 сентября власти Финляндии поменяли регламент "коронавирусных" ограничений и разрешили въезд туристов из нескольких стран, где до сих пор отмечался «красный» (по местной «светофорной» градации) уровень коронавирусной опасности.
Московский Комсомолец14:34
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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