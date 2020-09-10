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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новостивчера в 13:24
ТАСС

Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАССвчера в 13:53
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБКвчера в 12:05
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфаксвчера в 12:05
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:56
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Москва 24вчера в 13:12
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВвчера в 11:55

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Коммерсантъвчера в 16:55
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
RT на русском18:39
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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В Петербурге пес спас школьницу от изнасилования

В Санкт-Петербурге полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ruвчера в 04:36
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Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Союза МС-17»

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила, что орбита Международной космической станции была скорректирована 10 сентября перед прибытием российского транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты19:49
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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