Общество

Газета.RuГазета.RuМинюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что те, кто делает нерегулярные и несущественные выплаты, не смогут избежать уголовной ответственности.
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Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

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Аргументы и Факты13:38

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Газета.Ru16:04

Минюст скорректирует закон об алиментах

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