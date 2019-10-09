Общество
Газета.RuМинюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что те, кто делает нерегулярные и несущественные выплаты, не смогут избежать уголовной ответственности.
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Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru вчера в 20:46
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Армия и оружие
Турция начала наземную часть операции в Сирии
Газета.Ru 15:57
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17
Здоровье
Какие продукты помогут очистить сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут помочь очистить кровеносные сосуды.
Питерские заметки 09:14
Армия и оружие
Помпео: США не давали «зеленый свет» Турции на операцию в Сирии
США не давали Турции "зеленого света", - подчеркнул Помпео.
ТАСС 18:22
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Интерфакс 09:03
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 15:19
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Футбол
Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости 17:55
Политика
Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов
Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
Lenta.ru 08:47
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Piter.tv вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Как отмечают армянские СМИ, дети с любопытством следили за всем, что происходит в церкви. Ким Кардашьян прибыла в Армению ночью 7 октября.
Rusarminfo.ru 07 октября в 04:30
Единоборства
Гэтжи хочет подраться с Нурмагомедовым, пока тот не закончил карьеру
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил желание выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе.
Чемпионат 01:56