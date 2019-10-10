Общество
КоммерсантъМинюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Минюст работает над законопроектом, который такую возможность исключает. Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
SpeedMe вчера в 16:31
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Экономика
Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса
За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году и поступит в продажу летом.
Tvoe-avto.com 08 октября в 06:21
Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
Профиль вчера в 10:08
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Космос
Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода
Naked Science 08 октября в 10:58
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Известия вчера в 22:15
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК вчера в 02:59
Авто
Представлен новый минивэн Toyota Granace
Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.
32CARS.ru 08 октября в 03:00
Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
В США заявили об эвакуации «самых опасных» пленных боевиков из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов.
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец 08 октября в 11:43
Происшествия
Финансовая пирамида выкачала у иркутян порядка 12 миллионов рублей
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вкладов пайщикам кредитного потребительского кооператива "Восточно-Сибирские сбережения" и ООО "АВАНГАРД ГРУПП".
Байкал24 вчера в 23:05
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском вчера в 05:43
Армия и оружие
Боевики заблокировали для мирных граждан КПП «Абу-эд-Духур» в Алеппо
Представитель сирийской армии отметил, что к КПП направлены автобусы, развёрнут медицинский пункт, дежурят медики, а для обеспечения порядка здесь присутствуют российские военные полицейские.
Московский Комсомолец вчера в 22:40
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Происшествия
Уголовное дело завели на депутата Заксобрания Забайкалья Белоногова
Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Забайкалья Сергея Белоногова.
Zab.RU вчера в 22:43
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль вчера в 16:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 08 октября в 15:29
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Сергей Семак снова женился на бывшей супруге
Фотографией с церемонии Анна поделилась в соцсетях.
АБН вчера в 00:21
Политика
Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение".
Аргументы недели 08 октября в 04:46