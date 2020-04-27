Общество
SM NewsМинюст напомнил про презумпцию невиновности авторам КоАП
Норма была пропущена Минюст предложил закрепить в проекте нового в РФ закона – Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) – презумпцию невиновности гражданина, сообщили в пресс-службе министерства.
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Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
Здоровье
До 83 возросло количество пациентов с коронавирусом в Забайкалье
Еще у десяти человек в Забайкальском крае подтвердился коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 83 случая COVID-19.
EastRussia 23 апреля в 23:23
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Политика
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Политика
Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.
Коммерсантъ 19:09
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Здоровье
В Якутии за сутки проведено свыше 2000 исследований на коронавирус
За прошедшие сутки, 25 апреля, в Якутии проведено 2030 исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили ЯСИА в республиканском оперативном штабе.
ИА ЯСИА 00:23
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
Авто
Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу
Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин
Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.
РБК 20:54
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском вчера в 09:33
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Последнее обновление ОС Виндовс 10 привело к удалению личных файлов с компьютеров.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru 09:37
Гаджеты
Samsung создает смартфон с выдвижной камерой
Faktom 16:43
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
Общество
В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом
В Москве зафиксирована 31 смерть пациентов с коронавирусом за сутки.
Московский Комсомолец 14:29
Киберспорт
Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»
Тренер Natus Vincere Андрей 'Mag' Чипенко рассказал о форме команды, проблемах внутри состава, победе над командой Данила 'Dendi' Ишутина, а также прокомментировал слухи о трансфере Данила 'gpk' Скутина.
Dota2.ru 17:03