Общество
ИзвестияМинюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году
Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 года в Минюсте России.
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Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета 14:47
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654.
ToDay News Ufa 07:59
Транспорт
Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым
Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
Lenta.ru 21:20
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Футбол
«Локомотив» стал вице-чемпионом России и сыграет в групповом раунде ЛЧ
Благодаря поражению «Краснодара» от «Динамо» (0:2) «Локомотив» стал недосягаем для преследователей в борьбе за второе место, получив статус вице-чемпиона России.
RT на русском 15:39
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила оказания услуг общественного питания разработал Роспотребнадзор.
Российская газета 09:39
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости 07:40
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru 14:58
Наука
Получить водород из загрязненной воды помог новый материал
Международная команда исследователей разработала новый двумерный материал, позволяющий под действием солнечного света получать водород из загрязненной и соленой воды.
Rusargument вчера в 17:39
Происшествия
Погибший директор ЭкоТек в Кузбассе был осуждён за смерть 110 горняков
18 июля трагически погиб Андрей Функ, управляющий директор ООО «ЭкоТек» и бывший руководитель шахты «Ульяновская», на которой погибли 110 горняков.
Сибдепо 10:30
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Финансы
Какие доходности остались на депозитном рынке
Какие доходности остались на депозитном рынке Процентные ставки по вкладам опустились до исторических минимумов, и сегодня уже хорошей доходностью считается уровень чуть выше 5% годовых.
Коммерсантъ 07:00
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы вчера в 11:12
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 17 июля в 03:42
Общество
Российские школьники стали первооткрывателями острова в Арктике
Школьники из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска в процессе изучения снимков из космоса открыли на северных территориях новый небольшой по площади остров, который образовался примерно двумя неделями ранее в результате потепления и отхода ледников.
Политическая Экспертиза 21:42
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Шоу-бизнес
Звезда «Каменской» Андрей Ильин обрел счастье после ужасных восьми лет с Александрой Табаковой
Актер Андрей Ильин, прославившийся благодаря сериалу "Каменская", отмечает 60-летие.
Суть событий 09:53
Общество
Более 63 тыс. сибиряков заболели коронавирусом
В России выявлено более 759,2 тыс. заболевших, из которых 6406 за последние сутки. Умерли 12123, выздоровели почти 540 тыс. человек.
Тайга.инфо 17 июля в 05:25
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Общество
Южносахалинка незаконно подключила свой коттедж к газопроводу
Сахалинские газовики обратились в полицию для привлечения владелицы коттеджа по улице Жемчужной в областном центре к административной ответственности за самовольное потребление природного газа.
Сахалин.Инфо 21:03
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv вчера в 02:52
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда вчера в 12:10