Экономика
ИзвестияМинюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году
Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 года в Минюсте России.
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Общество
Стивен Сигал посетит озеро Байкал
ИрСити 20:00
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
Происшествия
На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов
На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов.
Российская газета 17 июля в 03:58
Транспорт
Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым
Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
Lenta.ru 21:20
Экономика
Эксперт дала советы, как получить налоговый вычет за лечение
Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета, необходимо предоставить в налоговую инспекцию заявление по специально утвержденной форме, пакет документов из медицинской организации, декларацию 3-НДФЛ и справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, пояснила Ермолаева в разговоре с агентством «Прайм».
ФедералПресс 20:18
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Политика
Бабарико начал давать показания следствию, заявил Лукашенко
Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания.
REGNUM 16:11
Кино
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
Общество
Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID
В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ 19:33
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском 19:35
Общество
Девять липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ЕГЭ по русскому языку 6 июля написали 4736 выпускников Липецкой области.
Gorod48 05:50
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 03:10
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Здоровье
В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тыс. случаев коронавируса
Число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 23,5 тысячи.
Аргументы и Факты 19:47
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Общество
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19
Российская газета 09:31
Общество
Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах
Ранее в интервью «Известиям» Вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России.
Известия 19:00
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Футбол
«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу
Чемпионом России по футболу ранее стал санкт-петербургский «Зенит». Это произошло после его победы над «Краснодаром».
Коммерсантъ 15:41
Спорт
40 лет назад стартовали летние Олимпийские игры в Москве
Военное обозрение вчера в 23:50
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48