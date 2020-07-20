Экономика

ИзвестияИзвестияМинюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета за 2019 года в Минюсте России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Коммерсантъ20:39

Минюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

Известия20:24

На выплаты по решениям ЕСПЧ Россия потратила ₽1,1 млрд

Телеканал 360°17:58

Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Московский Комсомолец17:40

Минюст России израсходовал более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году

ТАСС17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

Стивен Сигал посетит озеро Байкал

ИрСити 20:00
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
493
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
18
Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

Российская газета 20:26
43
Культура

Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога

МИР 24 16:45
5
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
343
Происшествия

На Сахалине из-за ДТП в реку попало шесть «кубов» нефтепродуктов

На Сахалине в реку Пиленга Смирныховского района вылилось около шести кубометров нефтепродуктов.
Российская газета 17 июля в 03:58
Культура

На создателей «Очень странных дел» подали в суд из-за плагиата

ТК Звезда 18:48
2
Транспорт

Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым

Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
Lenta.ru 21:20
1
Экономика

Эксперт дала советы, как получить налоговый вычет за лечение

Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета, необходимо предоставить в налоговую инспекцию заявление по специально утвержденной форме, пакет документов из медицинской организации, декларацию 3-НДФЛ и справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, пояснила Ермолаева в разговоре с агентством «Прайм».
ФедералПресс 20:18
1
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
143
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
53
Политика

Бабарико начал давать показания следствию, заявил Лукашенко

Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания.
REGNUM 16:11
6
Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
11
Общество

Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID

В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ 19:33
Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском 19:35
842
Общество

Девять липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ЕГЭ по русскому языку 6 июля написали 4736 выпускников Липецкой области.
Gorod48 05:50
2
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс вчера в 03:10
5,5K
Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
109
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия 14:23
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Здоровье

В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тыс. случаев коронавируса

Число выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 23,5 тысячи.
Аргументы и Факты 19:47
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
22
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
832
Общество

В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19

Российская газета 09:31
16
Общество

Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах

Ранее в интервью «Известиям» Вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России.
Известия 19:00
1
Здоровье

Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ

Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Футбол

«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу

Чемпионом России по футболу ранее стал санкт-петербургский «Зенит». Это произошло после его победы над «Краснодаром».
Коммерсантъ 15:41
Спорт

40 лет назад стартовали летние Олимпийские игры в Москве

Военное обозрение вчера в 23:50
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
172
Как работают Яндекс.Новости?
Главное