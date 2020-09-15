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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката Пашаева

Министерство юстиции направило представление в Адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
С чего всё началось
«15 сентября 2020 г. Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия—Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева»,— говорится в сообщении
 Минюста.
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