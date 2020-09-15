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Российская газета
Российская газета

Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова

Как поясняют в ведомстве, представления, внесенные территориальными органами Минюста России, будут рассмотрены по правилам и в порядке, предусмотренным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката.В источнике
С чего всё началось
«15 сентября 2020 г. Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия—Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева»,— говорится в сообщении
 Минюста.
Коммерсантъ07:55
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Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

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