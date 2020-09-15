Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.В источнике
С чего всё началось
«15 сентября 2020 г. Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия—Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева»,— говорится в сообщении
 Минюста.
Коммерсантъ07:55
Подробнее о событии
REGNUM

Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

REGNUM07:11
Калужские новости

Калужский омбудсмен предрек повторение 37-го года

Калужские новостивчера в 11:30
РБК

Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

РБК05:51
RT на русском

Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

RT на русском05:46
РИА Новости

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

РИА Новости05:44
ТАСС

Минюст внес представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Пашаева

ТАСС06:03
Победа 26

Адвокатская палата Северной Осетии разберётся в неэтичном поведении защитника Ефремова

Победа 26вчера в 07:10

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow08:17
35

Лукашенко поручил договориться с Украиной о перемещении хасидов

Напомним, на границе Белоруссии и Украины в пунктах пропусков скопилось несколько сотен граждан Белоруссии, являющихся по вероисповеданию иудеями-хасидами, и которые пытаются выехать в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года.
ИА Красная Весна14:36

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
РИА Новости05:34
1

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
59

Белорусская оппозиция хочет получить от ЕС до $4 млрд помощи

Белорусская оппозиция в случае смены власти в стране хотела бы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере $3–4 млрд, следует из заявления члена президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павла Латушко.
Ведомости09:57
1,2K

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости17:13
59

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56