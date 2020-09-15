Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова
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Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.В источнике
С чего всё началось
«15 сентября 2020 г. Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия—Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева»,— говорится в сообщении
Минюста.
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Адвокатская палата Северной Осетии разберётся в неэтичном поведении защитника Ефремова
Победа 26вчера в 07:10