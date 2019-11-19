Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию

Минюст заявил, что СМИ исказили суть представленной в Страсбургском суде позиции по теме домашнего насилия в России. Ранее "Коммерсант" написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Правительство защищает мужчин от женщин

По мнению авторов ответа, четыре женщины своими жалобами пытаются "неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России" и "подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации".
Коммерсантъвчера в 17:03

Подробнее о событии

В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия

Коммерсантъ07:02

Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

Lenta.ru08:50

Власти России считают, что масштабы домашнего насилия в стране «достаточно преувеличены»

Znak.comвчера в 21:09

В Минюсте назвали «вырванными из контекста» фразы о ситуации с домашним насилием в России

ТАСС08:12

Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве серьезной проблемы

Эхо Москвы10:11

Минюст обвинил СМИ в искажении позиции по проблеме домашнего насилия в России

Говорит Москва08:54

Правительство назвало проблему домашнего насилия преувеличенной

Дождь01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Происшествия

Кадровик нижегородской полиции Сергей Бывалов задержан за взятку

Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области подозревается в получении взятки в значительном размере.
Pro Город НН 05:44
Происшествия

СК возбудил дело после падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

Управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело после провала автомобиля с людьми в яму с кипятком, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:19
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Политика

Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38
Гаджеты

В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR

Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.
Astera 17 ноября в 11:39
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Общество

Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru вчера в 04:19
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) 17 ноября в 22:12
Кино

Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
News.ru 10:10
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Футбол

«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
ФАН вчера в 11:41
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы — 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
Национальная служба новостей 09:58
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 09:00
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Армия и оружие

НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой

Страны — члены НАТО намерены признать космос своей новой оперативной сферой, но не будут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
ФАН 07:14
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Армия и оружие

Израиль заявил о ракетном обстреле из Сирии

REGNUM вчера в 22:57
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru 05:02
Политика

Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
RT на русском 11:02
Футбол

Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное