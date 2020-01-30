Общество

Москва 24Москва 24Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ

Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается ввести в действие новый КоАП с 1 января 2021 года.
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Новый КоАП введет наказание за пропаганду наркотиков в Интернете

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Минюст обнародовал проект нового КоАП России

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Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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В тагильскую больницу попала девушка с подозрением на короновирус

В городскую инфекционную больницу города Нижнего Тагила Свердловской области 30 января госпитализировали пациентку с подозрением на короновирус.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
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Мишустин сегодня обсудит ЕАЭС в Алма-Ате

Сегодня, 31 января, председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.
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Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
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Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
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Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
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Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом

Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

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Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru вчера в 09:25
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
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Музыка

Маликов споет неизвестную песню Началовой

Началова хотела совместную песню с Маликовым еще осенью 2018-го года. Артистка долго искала композицию, а потом презентовала ее коллеге.
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Космос

Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

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АБН вчера в 12:52
Общество

Россиян предупредили о новом виде клопов

В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
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Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
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Рост закладывается исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики страны в 2020 году.
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Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.
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В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

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Новый Mitsubishi Outlander сфотографировали на тестах

Японская Mitsubishi продолжает дорожные испытания внедорожника Outlander, премьера которого ожидается во второй половине этого года.
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ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

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На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

Компания Inoi перевыпустила премиальный слайдер в стильном цельнометаллическом корпусе Inoi 288S, который был переработан с учетом пожеланий потребителей.
iXBT.com вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
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