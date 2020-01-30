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Москва 24Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ
Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается ввести в действие новый КоАП с 1 января 2021 года.
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Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты
Российская газетавчера в 13:31
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