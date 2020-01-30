Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается ввести в действие новый КоАП с 1 января 2021 года.

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Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Технологии Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.

Политика Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе.

Политика Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Здоровье У жительницы Нижнего Тагила заподозрили коронавирус В городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила госпитализировали девушку, у которой подозревается новый китайский коронавирус, пишет портал Е1.

Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

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