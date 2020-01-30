Общество
Москва 24Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ
Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается ввести в действие новый КоАП с 1 января 2021 года.
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Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты
Российская газетавчера в 13:31
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Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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