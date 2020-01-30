Общество
ИзвестияМинюст обнародовал проект нового КоАП России
Министерство юстиции обнародовало в четверг проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января.
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Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Здоровье
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся
Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
«Крылья Советов» приобрели защитника из Алжира
В самарских «Крыльях» появился легионер из Алжира.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Происшествия
Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек
Задержали подозреваемых в Москве и Екатеринбурге, во время обысков у них изъяли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более 1 миллиона рублей.
Наука
Ученые смогли вырастить змеиный яд в лаборатории
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Космос
На Ямале построят международную арктическую станцию
В Москве был представлен проект международной полярной станции «Снежинка».
Футбол
«Милан» отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ
Защитник «Милана» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес перешел в ПСВ на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Футбол
«Герта» объявила о трансфере Пионтека из «Милана»
Нападающий «Милана» Кшиштоф Пионтек продолжит карьеру в «Герте».
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 млн фейковых подписчиков
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду преодолел рубеж в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.