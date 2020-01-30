Общество

ИзвестияИзвестияМинюст обнародовал проект нового КоАП России

Министерство юстиции обнародовало в четверг проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января.
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Минюст представил проект нового КоАП

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Минюст обнародовал проект нового КоАП России

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

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McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве",- говорится в сообщении.
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Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Здоровье

Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся

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В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

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