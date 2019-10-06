с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется исключительно гражданами России. Вся деятельность Фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст.

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции. Также министерство считает, что ФБК получал иностранное финансировании. Об этом РБК сообщили в Минюсте.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Политика Украина отвергла предложение о годовом контракте на транзит газа Украина не намерена продлевать на год контракт на транзит российского газа, рассчитывая заключить долгосрочный контракт, заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».

Политика Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто «Заряженный» BMW M8 Gran Coupe дополнил гамму В гамму модификаций нового семейства BMW 8 серии добавилась самая мощная «четырёхдверка» M8 Gran Coupe.

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