Политика
РБКМинюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции. Также министерство считает, что ФБК получал иностранное финансировании. Об этом РБК сообщили в Минюсте.
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Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется исключительно гражданами России. Вся деятельность Фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст.
— Иван Жданов, российский юристПолитсовет 05:57
с чего всё началось
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что главное управление Минюста по Москве провело "текущий контроль" за деятельностью организации и обнаружило, что она "соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента".Интерфакс05:24
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