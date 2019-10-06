Политика
РИА НовостиВ Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
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У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений. Это прерогатива Минюста.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 09:06
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Вести.Ru 11:53
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Экономика
Всемирный банк дал прогноз по темпам развития мировой экономики
Как пишет RT, замедление роста экономического развития составит порядка 2,5%. Ухудшение показателей также ожидается в еврозоне, США и Китае.
МедиаКорСеть 12:40
Единоборства
Поединок Федора Емельяненко в Японии подтвержден официально
«Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря», - цитирует ТАСС представителей Rizin FF.
FightTime.ru 07 октября в 09:03
Армия и оружие
Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования
В задачи военнослужащих входят снаряжение воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
ТК Звезда 06:11
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda опубликовала рендерное изображение нового лифтбека Rapid для российского рынка.
Тарантас Ньюс 03:40
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 07 октября в 14:02
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Армия и оружие
Совбез ООН проведет заседание из-за операции Турции в Сирии
Совбез ООН проведет встречу из-за военной операции Турции в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Культура
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 07 октября в 04:25
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru вчера в 03:46
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
Автоновости дня вчера в 01:28
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец
Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Политика
На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой
Каждый пятый переселенец из Крыма и Донбасса, ранее проживавший на Украине, вернулся домой.
РИА Новости Крым 12:00
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем командного многоборья на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Вести.Ru 10:50
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 13:15
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия вчера в 01:04
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
BMW не только представила новую модель, но и сразу озвучила цены на нее.
Tvoe-avto.com 11:29