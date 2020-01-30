Общество

REGNUMREGNUMМинюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
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Дроны, запущенные над местами массовых мероприятий, будут конфисковывать

ТАСС18:04

Минюст предложил продлить срок давности для административных дел

РБК13:33

Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты

Российская газета13:31

Административный запрет деятельности сократят до 30 суток

РИА Новости14:40

Минюст представил проект нового КоАП

Московский Комсомолец11:39

Минюст обнародовал проект нового КоАП России

Известия11:36

Минюст РФ опубликовал новую версию КоАП

Коммерсантъ12:35
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Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

ТАСС 05:19
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Технологии

Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей

Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Красная весна 11:22
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания вчера в 05:53
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости 15:01
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Спорт

ОКР и Минспорта рекомендовали руководству ВФЛА подать в отставку

Представители ОКР и Минспорта рекомендуют рассмотреть вопрос о сложении полномочий, в том числе полномочия всех членов Президиума ВФЛА.
Нева Спорт 14:33
Футбол

Бруну Фернандеш официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён.
News.ru 13:56
Футбол

Вратарь «Спартака» Ребров поведал о работе с Эмери

Газета.Ru 17:57
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
RT на русском 12:39
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания 09:32
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Интернет

В приложении Google Phone появится функция для записи разговоров

С последним обновлением приложения для набора номеров Google Phone в нем обнаружилась новая полезная функция.
The GEEK 04:29
Шоу-бизнес

Дочь Билла Гейтса выходит замуж

23-летняя Дженнифер Гейтс явно не ожидала, что поездка в горы с бойфрендом закончится предложением руки и сердца.
StarHit.ru 18:00
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник 10:49
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Наука

Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора

Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора в мировом искусстве.
Vevby.ru 12:04
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 04:30
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек

Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:33
Кино

Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Газета.Ru 13:42
Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
ТАСС 15:51
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
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