Общество

REGNUMREGNUMМинюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
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Новый КоАП введет наказание за пропаганду наркотиков в Интернете

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Минюст представил проект нового КоАП

Московский Комсомолец11:39

Минюст обнародовал проект нового КоАП России

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Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты

Российская газета13:31
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Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК 14:56
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Общество

Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией

В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Блокнот.ру 08:44
Экономика

Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
Коммерсантъ 17:58
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости 05:24
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК 13:45
Армия и оружие

В ливийском Триполи высадились турецкие военные

Mil.Press Военное 02:02
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 15:15
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Происшествия

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

RT на русском 22:30
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
REGNUM 13:33
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Общество

Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия 19:39
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Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
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Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
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В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

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Общество

Штрафы для водителей в России вырастут в несколько раз

Штраф за отказ от освидетельствования может вырасти с 30 до 40 тысяч рублей, вместе с тем срок лишения прав увеличится с двух до трех лет.
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Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
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На Алтае зимой проснулись клещи

REGNUM 28 января в 03:25
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 07:30
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