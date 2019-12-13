с чего всё началось

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан. Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц.

Происшествия Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Политика Меркель объяснила продление антироссийских санкций Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.

Космос Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.

Происшествия Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус Специальная рабочая комиссия назвала удовлетворительным состояние участка автомобильной дороги в Забайкальском крае, где 1 декабря в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли 19 человек.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Спорт Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

Здоровье Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.

Политика В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2» Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.

Армия и оружие Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.