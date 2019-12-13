Общество

ИзвестияИзвестияМинюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан. Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАСС11:25

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В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ru12:07

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правда12:02

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

ТАСС11:25

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Известия11:33

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

News.ru11:06

Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов

РИА Новости11:01

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги граждан за ЖКХ

Говорит Москва11:53
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