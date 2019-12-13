Общество
ИзвестияМинюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан. Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц.
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Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Фигурное катание
Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой
"Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Наука
Ученые: стресс продлевает жизнь
Футбол
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Здоровье
Сахалинских школьников проверят на наркотики
Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Космос
Открытие «невозможной черной дыры», вероятно, оказалось ошибкой
Видео, демонстрирующее колебания частоты излучения в двойной системе / © Brian Jackson Независимо от американских исследователей опровержения открытия «невозможной черной дыры» опубликовали еще две команды ученых.
Футбол
Лавесси объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Футбол
Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»
ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Общество
Спасатели предупредили о гололёде в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 09:00 14 декабря по Москве местами ожидаются морось, дымка, слабый гололёд», — указывается в заявлении.
Политика
Аваков рассказал, сколько человек прошли через войну в Донбассе
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что через войну в Донбассе прошли от 300 до 400 тысяч человек, передает РИА Новости.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Экономика
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей
ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Гаджеты
Бренд Huami Amazfit намерен провести международную презентацию новых продуктов на CES 2020
Amazfit 2020 выйдет за пределы возможного В предстоящем году бренд Huami намеревается заметно расширить масштабы своих возможностей и представить новые категории продуктов, выходящие за рамки уже ставших привычными смарт-часов и отвечающие самым актуальным тенденциям технологических инноваций без ущерба для стиля и функциональности.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Армия и оружие
В Китае высмеяли многострадальный авианосец «Адмирал Кузнецов» - ему осталось только утонуть
В Китае высмеяли единственный российский авианосец, едва не сгоревший во время масштабного пожара.
Культура