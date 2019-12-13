Общество

ИзвестияИзвестияМинюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан. Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАСС11:25

Подробнее о событии

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Известия11:33

В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ru12:07

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правда12:02

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Говорит Москва11:53

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

РБК15:31

Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов

РИА Новости11:01

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
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