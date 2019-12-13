с чего всё началось

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан. Согласно законопроекту, предусматривается обязательный досудебный порядок возврата просроченных долгов физических лиц.

Фигурное катание Туктамышева оправдалась за унижения Медведевой "Императрица" российского фигурного катания, как называют Елизавету Туктамышеву, сняла с себя вину за публикацию унизительного видео с участием ее коллеги по ледовой площадке Евгенией Медведевой.

Политика Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Футбол Экспресс на футбол от 11.12.2019 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.

Здоровье Сахалинских школьников проверят на наркотики Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.

Политика Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.

Общество Американская балерина обвинила Большой театр в расизме Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Космос Открытие «невозможной черной дыры», вероятно, оказалось ошибкой Видео, демонстрирующее колебания частоты излучения в двойной системе / © Brian Jackson Независимо от американских исследователей опровержения открытия «невозможной черной дыры» опубликовали еще две команды ученых.

Футбол Лавесси объявил о завершении карьеры Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Шоу-бизнес Певец Андрей Губин возвращается на сцену Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.

Общество Спасатели предупредили о гололёде в Москве «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 09:00 14 декабря по Москве местами ожидаются морось, дымка, слабый гололёд», — указывается в заявлении.

Политика Журналиста НТВ не пустили на Украину Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.

Здоровье Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.