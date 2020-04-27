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Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
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В проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов останутся в действующей редакции. Об этом сообщает Минюст РФ по итогам публичного обсуждения проекта нового КоАП.В источнике
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