Общество
РИА НовостиМинюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
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Министерство юстиции намерено оставить действующие штрафы в проекте нового КоАП
Эхо Москвывчера в 22:04
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Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Происшествия
Пешехода насмерть сбили ночью на шоссе Ленточный бор в Барнауле
В ночь на 27 апреля в Барнауле автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу. Это произошло на шоссе Ленточный бор.
Алтайская правда вчера в 23:12
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом в Забайкалье превысило 100 человек
«На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них — дети», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 23:49
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Политика
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости вчера в 14:48
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости 25 апреля в 06:07
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Происшествия
Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях
Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Экономика
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей.
Политика Сегодня 25 апреля в 04:14
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
25 мая в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 23:15
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня вчера в 09:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Игры
Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Застрявшие в ОАЭ граждане России доставлены на Урал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урал вывезли российских туристов из ряда стран. Их эвакуировали из Индии, Таиланда и т.д.
REGNUM вчера в 23:51
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Здоровье
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
Происшествия
Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии
Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:23
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25