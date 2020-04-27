Общество
РИА НовостиМинюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
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Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Происшествия
На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом
Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
Что происходит 24 апреля в 02:49
Общество
Томская область ограничила въезд и выезд из региона
Движение транспорта через границы Томской области будет ограничено с 27 апреля.
ТАСС 09:47
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 08:56
Спорт
Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира
Матч ТВ 24 апреля в 14:00
Общество
Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США
Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Общество
В Кузбассе выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции
За сутки коронавирусная инфекция выявлена у четырех человек в Кузбассе, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 01:28
Экономика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 24 апреля в 00:19
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Происшествия
В Якутске полиция выявляет нарушителей режима самоизоляции
Полиция призывает граждан ответственно относиться к временным ограничительным мерам, а также выражают благодарность сознательным гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, - передает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:51
Киберспорт
Записи стримов гитариста DragonForce удаляют на Twitch из-за копирайта. Он исполняет треки своей группы
Гитарист группы DragonForce Герман Ли негативно оценил систему автоматических удалений и мьютов записей на Twitch.
Cyber.sports.ru 14:59
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Шоу-бизнес
«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму
Несмотря на упорство и талант, 35-летняя Екатерина Варнава может покинуть популярный телепроект.
StarHit.ru 14:30
Армия и оружие
Минобороны завершит строительство шести медцентров до конца недели
Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
РЕН ТВ 22:00