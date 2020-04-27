Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

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