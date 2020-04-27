Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Министерство юстиции намерено оставить действующие штрафы в проекте нового КоАП

Эхо Москвы22:04

Принято окончательное решение оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции

ТАСС16:21

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

РИА Новости16:56

Минюст предложил закрепить презумпцию невиновности в проекте ПКоАП

Интерфакс16:28

В проекте нового КоАП оставят действующие штрафы

RT на русском16:22

Штрафы для водителей отказались повышать

Lenta.ru19:32

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

Известия16:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН вчера в 09:52
95
Гаджеты

Стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei с Web-камерой

OAnews 03:53
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
179
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
6
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
25
Политика

СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы

В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,7K
Происшествия

На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом

Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.
РИА Сахалин-Курилы 19:55
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,9K
Космос

29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид

Что происходит 24 апреля в 02:49
79
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
100
Общество

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

Движение транспорта через границы Томской области будет ограничено с 27 апреля.
ТАСС 09:47
39
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
280
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Общество

В Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами

ТАСС 17:41
5
Общество

Чехия открывает границы после карантина

Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru вчера в 08:56
464
Спорт

Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в четвертом туре онлайн-супертурнира

Матч ТВ 24 апреля в 14:00
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
1
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
80
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,8K
Политика

Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
9
Общество

В Кузбассе выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у четырех человек в Кузбассе, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 01:28
5
Экономика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 24 апреля в 00:19
1,9K
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
79
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Происшествия

В Якутске полиция выявляет нарушителей режима самоизоляции

Полиция призывает граждан ответственно относиться к временным ограничительным мерам, а также выражают благодарность сознательным гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, - передает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
SakhaPress.ru 21:51
1
Киберспорт

Записи стримов гитариста DragonForce удаляют на Twitch из-за копирайта. Он исполняет треки своей группы

Гитарист группы DragonForce Герман Ли негативно оценил систему автоматических удалений и мьютов записей на Twitch.
Cyber.sports.ru 14:59
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
866
Шоу-бизнес

«Еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму

Несмотря на упорство и талант, 35-летняя Екатерина Варнава может покинуть популярный телепроект.
StarHit.ru 14:30
Армия и оружие

Минобороны завершит строительство шести медцентров до конца недели

Уже до конца недели Минобороны РФ рассчитывает завершить строительство и сдать в эксплуатацию сразу шесть современных медцентров.
РЕН ТВ 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное