Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

38 фотоЕщё 2 видео
Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Интерфакс00:05

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

РИА Новостивчера в 16:56

Штрафы для водителей отказались повышать

Lenta.ruвчера в 19:32

Министерство юстиции намерено оставить действующие штрафы в проекте нового КоАП

Эхо Москвывчера в 22:04

Принято окончательное решение оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции

ТАССвчера в 16:21

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

Известиявчера в 16:13

От 500 рублей до лишения прав. Неочевидные штрафы за нарушения ПДД

ИА Север-прессвчера в 02:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2K
Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
847
Армия и оружие

Шаповалов объяснил, почему Турция атаковала террористов в Идлибе

ФАН вчера в 11:48
2
Происшествия

В Абакане два врача заразились коронавирусом

Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
10
Шоу-бизнес

Крис Прэтт сделает Арнольда Шварценеггера дедом

40-летний актер и 30-летняя старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер начали встречаться в 2018 году, в январе 2019-го объявили о помолвке и сыграли свадьбу 8 июня того же года.
ИА InterMedia 25 апреля в 17:19
1
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
1,1K
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
735
Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
886
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6K
Политика

СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы

В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
2
Технологии

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъ вчера в 23:21
122
Общество

Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

Береговая охрана США ведет наблюдение за непривычным скоплением нефтетанкеров вдоль побережья южной части штата Калифорния в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес.
ТАСС 00:08
10
Единоборства

Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
19
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
85
Политика

Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров

Коммерсантъ 00:15
20
Шоу-бизнес

О брачном контракте с Пугачевой рассказал Галкин

На протяжении долгих лет газеты писали о том, что перед тем, как стать женой Галкина, Пугачева наняла кучу юристов для составления специального брачного договора.
Live24 вчера в 06:27
11
Здоровье

На Кубани скончался врач с коронавирусом

ЮГ Times вчера в 10:47
17
Общество

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
135
Политика

Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины

Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
37
Общество

На Камчатке за сутки выявили 85 зараженных коронавирусом

Новых 85 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на Камчатке за прошедшие сутки, заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 27 апреля на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 23:45
2
Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
152
Общество

От фотомодели до первой леди: Мелания Трамп отмечает 50-летие

26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие.
News.ru вчера в 05:26
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
415
Общество

ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД

В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Здоровье

В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
1
Общество

В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии

В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая.
ТВК вчера в 22:54
5
Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
77
Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
20
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное