Общество
РИА НовостиМинюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения проекта.
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Министерство юстиции намерено оставить действующие штрафы в проекте нового КоАП
Эхо Москвывчера в 22:04
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Происшествия
В Абакане два врача заразились коронавирусом
Два врача абаканской городской больницы заразились COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес
Крис Прэтт сделает Арнольда Шварценеггера дедом
40-летний актер и 30-летняя старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер начали встречаться в 2018 году, в январе 2019-го объявили о помолвке и сыграли свадьбу 8 июня того же года.
ИА InterMedia 25 апреля в 17:19
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Технологии
В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
Береговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
Береговая охрана США ведет наблюдение за непривычным скоплением нефтетанкеров вдоль побережья южной части штата Калифорния в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес.
ТАСС 00:08
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Шоу-бизнес
О брачном контракте с Пугачевой рассказал Галкин
На протяжении долгих лет газеты писали о том, что перед тем, как стать женой Галкина, Пугачева наняла кучу юристов для составления специального брачного договора.
Live24 вчера в 06:27
Здоровье
На Кубани скончался врач с коронавирусом
ЮГ Times вчера в 10:47
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Общество
На Камчатке за сутки выявили 85 зараженных коронавирусом
Новых 85 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на Камчатке за прошедшие сутки, заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 27 апреля на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 23:45
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Общество
От фотомодели до первой леди: Мелания Трамп отмечает 50-летие
26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие.
News.ru вчера в 05:26
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Общество
В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии
В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая.
ТВК вчера в 22:54
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53