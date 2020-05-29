Общество

РБКРБКМинюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в пятницу вечером.
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«Предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении», — говорится в сообщении
 на сайте Минюста.
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