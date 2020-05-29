с чего всё началось

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в пятницу вечером.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

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Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 363

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,2K

Происшествия Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. 33

Хоккей В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. 3

Политика Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 337

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. 9

Авто Автобренд Datsun уходит из России Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка. 620

Происшествия Полицейских, задержавших участников стрельбы на юге Москвы, наградили Полицейские, 24 мая задерживавшие подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе, награждены министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, также раскрывшая детали операции. 32

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 53

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 219