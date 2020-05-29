с чего всё началось

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Новый проект кодекса был представлен ведомством в пятницу вечером.

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

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Политика Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды. 1K