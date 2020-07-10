Политика
ИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.RT на русском11:28
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Футбол
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Здоровье
Профессор Замятин объяснил рост смертности в Петербурге
Главный анестезиолог-реаниматолог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, профессор Михаил Замятин приезжал в Петербург по поручению Минздрава, чтобы проанализировать опыт борьбы с COVID-19.
Доктор Питер 05:08
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru вчера в 08:15
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Ученые из Чарльстонского колледжа (США) обнаружили в штате Южная Каролина почти полный скелет доисторического дельфина Ankylorhiza tiedemani, жившего около 25 миллионов лет назад и достигавшего пяти метров в длину.
Naked Science 10:14
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
Соединенных Штаты Америки одобрили продажу Японии ста пяти истребителей пятого поколения F-35, которые по стоимости составляют более двадцати трех миллиардов долларов.
ToDay News Ufa 05:14
Здоровье
В горбольницу №4 приехали пять врачей из других регионов России
Одна из выпускниц медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной уже работает акушером в женской консультации, еще несколько девушек приняты на работу медсёстрами.
Вести.Севастополь 07:01
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 05:56
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Происшествия
В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке
Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
АН Между строк 12:19
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Харитонова предателем
Емельяненко заявил, что все фразы, выпущенные Харитоновым, говорят о том, что он «предатель и человек без внутреннего стержня», и он готов отправить его в нокаут по правилам MMA, осталось лишь организовать бой.
CT news 10:06
Шоу-бизнес
Дети бывшего мужа Анастасии Волочковой избили ее дочь
Например, у бывшего гражданского супруга Волочковой и отца ее единственной дочери Ариадны бизнесмена Игоря Вдовина до встречи с танцовщицей была жена, родившая ему троих детей.
Uznayvse.ru 10:51
Футбол
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля
Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
Москва 24 09:56
Политика
Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.
ТАСС 11:53
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Хоккей
41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год
Российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» еще на один сезон.
Нева Спорт 10:21
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Киберспорт
F1 2020 получила релизный трейлер
Разработчики из студии Codemasters представили релизный трейлер F1 2020.
Игромания.ру 03:46
Происшествия
Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове
В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
КП - Саратов 10:17
Происшествия
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Футбол
Футболист «Реала» Марсело выбыл из строя из-за травмы бедра
Защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя из-за мышечной травмы бедра, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:08
Футбол
Арбитр Федотов: судьи деградируют. Команды должны задать вопрос: «Где наши бабки?»
Арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу VAR в Российской Премьер-Лиге, комментируя судейство в матчах 27-го тура.
Чемпионат 12:12
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Религия
В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском 09:45
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 08 июля в 16:18