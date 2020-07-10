Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении
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Россия отвергает обвинения Нидерландов в причастности к крушению рейса МН17

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Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

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Соединенных Штаты Америки одобрили продажу Японии ста пяти истребителей пятого поколения F-35, которые по стоимости составляют более двадцати трех миллиардов долларов.
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В горбольницу №4 приехали пять врачей из других регионов России

Одна из выпускниц медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной уже работает акушером в женской консультации, еще несколько девушек приняты на работу медсёстрами.
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Игры

Sony инвестирует $250 млн в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
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Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
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Емельяненко заявил, что все фразы, выпущенные Харитоновым, говорят о том, что он «предатель и человек без внутреннего стержня», и он готов отправить его в нокаут по правилам MMA, осталось лишь организовать бой.
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Дети бывшего мужа Анастасии Волочковой избили ее дочь

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Футбол

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА перенесли на 16 июля

Футбольный матч 29-го тура Российской Премьер-лиги между столичными командами ЦСКА и "Локомотив" перенесли на 16 июля.
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В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
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В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Разработчики из студии Codemasters представили релизный трейлер F1 2020.
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В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
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Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
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Футболист «Реала» Марсело выбыл из строя из-за травмы бедра

Защитник мадридского "Реала" Марсело выбыл из строя из-за мышечной травмы бедра, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Арбитр Игорь Федотов раскритиковал работу VAR в Российской Премьер-Лиге, комментируя судейство в матчах 27-го тура.
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
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В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии

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Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
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