с чего всё началось

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Гаджеты AMD готовит к выпуску Threadripper PRO Сетевые инсайдеры сообщают, что совсем скоро компания AMD презентует процессоры Threadripper PRO, которые ориентированы на рабочие станции и относятся к третьему поколению платформы.

Политика Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. 3

Политика Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.

Футбол «Спартак» пожаловался на «Зенит» в комитет РФС по этике Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что подобным образом Дзюба намекал на то, что произойдет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России 19 июля. 8

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3K

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,6K

Экономика Эксперт дал прогноз по курсу рубля Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля. 3

Общество Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 14

Футбол Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности Как сообщает Gracenote Live, Куртуа повторил рекорд Франсиско Буйо, который в сезоне-1987/88 отыграл 18 матчей на ноль.

Общество Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами "Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация. 60

Общество AP: Калифорния может освободить 10 тысяч заключенных из-за пандемии Власти штата Калифорния планируют освобождение около 10% от всех заключенных в тюрьмах из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

Экономика В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.

Здоровье Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.

Происшествия В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». 4

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 31

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 1

Общество Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия. 24

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС. 1