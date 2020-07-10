Политика
ИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.RT на русском11:28
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Гаджеты
AMD готовит к выпуску Threadripper PRO
Сетевые инсайдеры сообщают, что совсем скоро компания AMD презентует процессоры Threadripper PRO, которые ориентированы на рабочие станции и относятся к третьему поколению платформы.
Vevby.ru вчера в 16:53
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Политика
Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию
США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году с согласия президента Дональда Трампа.
Известия 22:45
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Футбол
«Спартак» пожаловался на «Зенит» в комитет РФС по этике
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что подобным образом Дзюба намекал на то, что произойдет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России 19 июля.
Udm-Info 08 июля в 11:03
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском вчера в 12:19
Общество
Болгария и Хорватия готовятся перейти на евро
Стало известно, что Болгария и Хорватия готовятся присоединиться к системе Европейского механизма валютных курсов (ERM-2).
Финансовая газета вчера в 11:50
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Футбол
Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности
Как сообщает Gracenote Live, Куртуа повторил рекорд Франсиско Буйо, который в сезоне-1987/88 отыграл 18 матчей на ноль.
Спорт-Экспресс 22:19
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация.
CT news 08:25
Общество
AP: Калифорния может освободить 10 тысяч заключенных из-за пандемии
Власти штата Калифорния планируют освобождение около 10% от всех заключенных в тюрьмах из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 22:12
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv 01:16
Экономика
В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников
Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru 21:44
Здоровье
Врач назвал простой способ восстановить легкие после коронавируса
Как известно, в результате COVID-19 у переболевших больше всего ослаблены легкие.
Российская газета 22:35
Происшествия
В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:55
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 20:52
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова
По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН 17:41
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10