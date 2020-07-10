с чего всё началось

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Общество В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении. 38

Религия Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.

Футбол Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 3,9K

Общество Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 59

Общество Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге. 5

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 12

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости. 3