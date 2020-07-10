Политика
ИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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с чего всё началось
«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.RT на русском11:28
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Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
Коммерсантъ 11:25
Общество
В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
РИА Новости 14:45
Религия
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
ToDay News Ufa 13:01
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Футбол
Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках
В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
Rambler News Service 15:20
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.
ТАСС 14:37
Общество
Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.
Газета.Ru 14:23
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Общество
Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
Петербургский дневник 13:09
Экономика
Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla
Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 14:25
Культура
Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн
Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за $46,2 млн.
ТАСС 14:02
Путешествия
Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян
Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
РБК 15:26
Шоу-бизнес
Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей
Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья 05:30
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25