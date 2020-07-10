Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

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RT на русском 09:12
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Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере

«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
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Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Футбол

Клубу «Манчестер Сити» могут снять дисквалификацию в еврокубках

В феврале судебная палата УЕФА решила отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушения финансового фэйр-плей.
Rambler News Service 15:20
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
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Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.
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Общество

Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

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RT на русском вчера в 23:29
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Общество

Евгений Шляхто: в Петербурге улучшилась выявляемость коронавируса

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто в беседе с «Петербургским дневником» объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге.
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Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
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Ростовский насильник 10-летней и 13-летней девочек пойдёт под суд

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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.
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Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн

Картина Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting) продана в пятницу на аукционе Christie's за $46,2 млн.
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Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции.
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Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей

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Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
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