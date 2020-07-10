Политика
ИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении.RT на русском11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Автоспорт
Хэмилтон: Надеюсь, дождь не помешает квалификации
Льюис Хэмилтон: Будет плохо, если не удастся провести квалификацию и придётся стартовать с шестой позиции.
F1news.ru 16:00
Общество
СМИ раскритиковали Навального за оскорбления Сафронова
Скандально известный блогер Алексей Навальный в ходе очередного стрима на канале YouTube назвал бывшего журналиста Ивана Сафронова лицемером и бессовестным чиновником, которого не следует защищать.
Политическая Экспертиза 12:21
Политика
Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru 13:52
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Армия и оружие
В ВКС России появится второй самолет «Премьер»
Вечерний курьер вчера в 15:09
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
Известия вчера в 15:55
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news 08 июля в 16:18
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами.
Вечерний курьер 09:50
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Политика
Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги»
Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 23:55
Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда 16:55
Технологии
В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5
В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5. В сети опубликовали снимок, на котором показана продукция Sony, в частности PlayStation 5 и контроллер к ней DualSense.
Ferra 13:54
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56