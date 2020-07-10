с чего всё началось

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Автоспорт Хэмилтон: Надеюсь, дождь не помешает квалификации Льюис Хэмилтон: Будет плохо, если не удастся провести квалификацию и придётся стартовать с шестой позиции.

Общество СМИ раскритиковали Навального за оскорбления Сафронова Скандально известный блогер Алексей Навальный в ходе очередного стрима на канале YouTube назвал бывшего журналиста Ивана Сафронова лицемером и бессовестным чиновником, которого не следует защищать. 5

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.

Политика Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу. 119

Шоу-бизнес Айза Анохина рассталась с Олегом Майами Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами. 26

Общество Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.

Политика Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги» Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 4,2K

Технологии В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5 В сеть утекло изображение нового варианта дизайна PlayStation 5. В сети опубликовали снимок, на котором показана продукция Sony, в частности PlayStation 5 и контроллер к ней DualSense. 1