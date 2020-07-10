Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМинюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», — говорится в сообщении
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RT на русском11:28

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Россия отвергла обвинения в причастности к катастрофе MH17

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Минюст готов отстаивать позицию РФ в ЕСПЧ после подачи жалобы Нидерландов по рейсу MH17

ТАСС11:32
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Политика

Лавров рассказал о предложенной Японии концепции мирного договора

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии «Примаковских чтений онлайн» в пятницу, 10 июля, заявил, что официальная Москва предложила Токио концептуальные основы мирного договора, но ответ пока не поступил.
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СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
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Letnews.ru 12:29
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В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы

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РИА Новости 08 июля в 06:12
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Piter.tv 12:02
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

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«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»

«Зенит» хочет купить игрока по выгодной цене, поскольку «Эспаньол» уже досрочно вылетел из испанского первенства.
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Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.
РБК 20:44
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В России начались продажи мониторов Odyssey от Samsung

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275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
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Космос

Модуль «Наука» для МКС успешно выдержал испытания в вакуумной камере

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Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
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В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

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В России предложили провести деноминацию рубля

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Новый гендиректор назвал задачу «Спартака» на следующий сезон

Во вторник текущей недели совет директоров «Спартака» принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
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МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии

Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
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США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
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