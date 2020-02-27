Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Михаил Мишустин
Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 01:10

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Эксперт выступил за увеличение штрафов за опасные для жизни нарушения на дорогах

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