Общество

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Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Михаил Мишустин
Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 01:10

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