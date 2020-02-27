Общество
РИА НовостиМинюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 01:10
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