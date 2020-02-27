Общество
ИзвестияМинюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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с чего всё началось
В конце января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей.РИА Новостивчера в 20:01
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Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Здоровье
О необычном симптоме рака печени рассказали онкологи
Как сообщает ToDay News Ufa, на ранних стадиях рак печени обычно не вызывает симптомов.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Экономика
СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года
Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки вооружения у России
Собеседник агентства ТАСС из Госдепартамента Соединенных Штатов рассказал, что Сербия предупреждена о возможном наложении рестрикций, если продолжит закупать у России вооружение.
Общество
Источник нового коронавируса мог быть не в Китае
Источник нового типа коронавируса мог зародиться не в Китае.
Гаджеты
LG анонсировала свой новый флагман LG V60 ThinQ 5G
Южнокорейский бренд LG Electronics официально рассекретил новый флагманский смартфон V60 ThrinQ 5G.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу
Политика
Путин признался, что не пользуется смартфонами
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает трудностей с мобильными телефонами и прочими современными гаджетами, поскольку попросту ими не пользуется.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Политика
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
На пивоваренном заводе в США произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Происшествия
Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом
Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Гаджеты
Bitmain раскрыла характеристики майнеров нового поколения
Китайская компания Bitmain раскрыла характеристики майнеров следующего поколения — Anminer S19 и S19 Pro.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Происшествия
В Саратове пресечено нападение подростков на школу
Двое 14-летних подростков задержаны в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ города, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Политика
Состояние здоровья Ярошенко в американской тюрьме резко ухудшилось
Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, резко ухудшилось.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Вы можете услышать, где я сломала ногу.