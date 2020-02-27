Общество

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Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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с чего всё началось
В конце января Минюст опубликовал
 проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей.
РИА Новостивчера в 20:01

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В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

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Минюст пересмотрит штрафы для водителей в проекте нового КоАП

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В Минюсте пообещали уменьшить размер дорожных штрафов в новом КоАП

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Минюст после критики Мишустина пообещал изменить размер дорожных штрафов

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В Минюсте пересмотрят штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом КоАП

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В России изменится размер дорожных штрафов

Lenta.ru01:18

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

RT на русскомвчера в 23:26
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