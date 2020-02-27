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BFM.ruМинюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Замминистра выступил за развитие упрощенного порядка обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств. Минюст РФ опубликовал проекты Кодекса об административных правонарушениях и процессуального КоАП 30 января. Их вступление в силу предполагается с 1 января 2021 года.
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Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРоссийская газета 01:10
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