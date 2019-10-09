Общество
Эхо МосквыМинюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
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С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
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В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сказано в резолюции ЕП, передает RT.
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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Япония прокомментировала военную операцию Турции в Сирии
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал военную операцию Турции на севере Сирии.
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