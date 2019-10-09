Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМинюст планирует ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Как отмечается на сайте ведомства, сейчас должники, которые неоднократно и без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовного наказания, если время от времени будут вносить несущественные суммы.
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Не заплатил, в тюрьму. Минюст хочет ужесточить наказание для родителей, забывших об алиментах

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В России планируют ужесточить ответственность за неуплату алиментов

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Газета.Ruвчера в 16:04

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URA.Ruвчера в 11:55

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РБКвчера в 17:02

Посадят за копейки

Российская газетавчера в 11:00
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