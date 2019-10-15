Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Политика Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным» Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Футбол Черчесов назвал победу на Евро главной задачей сборной России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей национальной команды является победа на чемпионате Европы 2020 года.

Происшествия В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.

Общество Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".

Космос В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.

Экономика Фондовый рынок США открылся в плюсе, несмотря на прогноз МВФ Основные индексы фондового рынка США стартовали в «зеленой зоне», несмотря на пессимистичный прогноз МВФ о перспективах мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.

Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Спорт Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.

Авто 8 автомобильных компаний изменили цены в первой половине октября Эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали в первой половине октября изменение цен на автомобили у восьми марок, представленных на российском рынке.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Происшествия Из школы в Москве после видео с избиением девочки уволили педагога Ранее Telegram-канал BAZA опубликовал видео с камер в школе, где видно, как учительница наносит удары ребенку во время урока.

Происшествия В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.

Армия и оружие Как русские собирались уничтожать авианосцы США Современный авианосец ВМС США USS Ronald Reagan ВМС США имели большой авианесущий флот.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.

Политика Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.

Политика Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».