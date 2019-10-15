Общество

Вести.RuВести.RuМинюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
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Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
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