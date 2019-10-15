Общество
Вести.RuМинюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
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Гаджеты
Google представила новые модели смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL
Astera вчера в 12:14
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Наука
Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи
В городе R вчера в 13:16
Политика
Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа
По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.
Интерфакс вчера в 22:45
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Армия и оружие
Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны
Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
РБК вчера в 16:10
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
Здоровье
Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины
О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Игры
The Outer Worlds улучшили только для Xbox One X — PS4 Pro «в пролёте»
Игромания.ру вчера в 19:25
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Культура
Ольга Кормухина хочет подать в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка», пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:48
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59
Политика
В США демократы на дебатах высказались за импичмент Трампа
В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.
REGNUM 01:56
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс вчера в 04:00
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела
Национальная служба новостей 00:49