Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
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