с чего всё началось

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Общество Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант Компания Volkswagen представила пятиместную модель кроссовера Atlas в исполнении Cross Sport.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.

Политика В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.

Политика Путин удивил короля Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Происшествия В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.

Экономика МВФ понизил прогноз по росту ВВП России Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.

Общество В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.

Теннис Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля» Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.

ЖКХ В России изменят схему оплаты ЖКХ 1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Технологии Фондовая биржа Nasdaq добавила криптовалютный индекс Вторая по величине фондовая биржа Nasdaq добавила индекс на основе 100 криптоактивов под названием CIX100, сообщает Cointelegraph.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.