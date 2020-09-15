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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката Пашаева

Министерство юстиции направило представление в Адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
С чего всё началось
— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства
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Life.ru06:28
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Интерфакс

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Интерфакс06:50
РИА Новости

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

РИА Новости05:44
Телеканал 360°

Пашаев назвал возможную причину для лишения его статуса адвоката

Телеканал 360°07:03
РБК

Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

РБК05:51
RT на русском

Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

RT на русском05:46
ТАСС

Минюст внес представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Пашаева

ТАСС06:03
Москва 24

Минюст направил представление о лишении Пашаева статуса адвоката

Москва 2405:44

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Московский Комсомолец04:07
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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За сутки 63 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае, 3 умерли

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 59 пациентов, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:32
1K

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
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Минфин не считает возможным предоставление запрошенных для ВНХК льгот

Запрошенные "Роснефтью" для "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК) в Находке меры поддержки превышают возможный дополнительный эффект для бюджета, поэтому они не могут быть предоставлены, по крайней мере, в озвученном объеме.
ТАСС09:47

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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