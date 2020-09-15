Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката Пашаева
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Министерство юстиции направило представление в Адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.В источнике
С чего всё началось
— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства
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