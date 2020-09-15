Общество
Lenta.ruМинюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
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с чего всё началось
— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства.Life.ru06:28
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Общество
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
Политика
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Председатель Госдумы Вячеслав Володини предложил Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову смотреть трансляции пленарных заседаний из своих кабинетов.
Коммерсантъ 07:00
Космос
«Роскосмос» реализует проект «Венера-Д» без международного участия
"Роскосмос" отказался от международного сотрудничества в проекте "Венера-Д", который ранее предполагалось реализовывать совместно с NASA, сообщили в госкорпорации.
Интерфакс 07:54
Армия и оружие
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
RT на русском 04:49
Наука
Мумия вымершего 15 тыс. лет назад медведя обнаружена в Якутии
Ученые отмечают уникальность данного случая, поскольку ранее останки пещерного медведя обнаруживались лишь в виде костей.
Evo-rus.com вчера в 06:30
Политика
Haló noviny (Чехия): Запад опять доказал, что умеет разваливать государства, но не строить их (Halo noviny)
Запад опять продемонстрировал, что умеет разваливать государства, а не строить их.
ИноСМИ 03:25
Политика
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна вчера в 10:55
Технологии
YouTube запустил собственный аналог сервиса TikTok
Популярный видеохостинг YouTube объявил о запуске собственного сервиса коротких видеороликов под названием Shorts.
Соловей.Инфо 03:33
Политика
Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»
Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК 08:24
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.
RT на русском 02:04
Политика
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости 06:30
Общество
Пашаев назвал дело Ефремова заказным
Адвокат Эльман Пашаев, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, назвал дело артиста заказным.
Свободная Пресса вчера в 12:08
Хоккей
Фридман: новым главным тренером «Вашингтона» станет Питер Лавиолетт
Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что новым главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» станет Питер Лавиолетт.
Чемпионат 08:20
Происшествия
Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи
Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфакс вчера в 07:00
Политика
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru 07:45
Политика
Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал 04:22
Футбол
«Химки» обыграли иркутский «Зенит» в матче Кубка России по футболу
RT на русском 08:36
Армия и оружие
В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»
Вашингтон, 15 сентября 2020, 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM 08:18
Кино
Юрий Быков в октябре начнет съемки нового фильма «Хозяин»
Кинобизнес сегодня 06:18
Хоккей
Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.
RT на русском 01:36
Автоспорт
FIA решила не наказывать Льюиса Хэмилтона
Autosport.com.ru 06:21
Политика
Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока-2»
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против блокировки "Северного потока-2".
Вести.Ru 08:02
Наука
Ханаанский дворец в Израиле разрушился 3700 лет назад от землетрясения
Группа израильских и американских исследователей, проводила раскопки на участке Тель-Кабри в Израиле, где находятся руины Ханаанского дворца, датируемые примерно 1900-1700 годами до н. э. Они обнаружили новые доказательства того, что причиной разрушения процветающего Ханаанского дворца стало землетрясение.
ИА Красная Весна 12 сентября в 05:31
Политика
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости 06:35
Экономика
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Шоу-бизнес
Экс-супруг Волочковой женится на телеведущей
Анастасия говорила, что экс-супруг должен ей миллионы рублей, а вместо того, чтобы вернуть долг и перестать враждовать, он все только обещает вернуть деньги, и при этом тратит их на свою новую избранницу, давая понять таким образом, что обманывает Волочкову.
RuNews24.ru 06:56
Происшествия
Опубликованы фото Макгрегора перед задержанием на Корсике
В социальных сетях появились фотографии ирландского бойца Конора Макгрегора в сопровождении полицейских на острове Корсика.
РИА Новости 06:09