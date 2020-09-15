Общество

Lenta.ruLenta.ruМинюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова

Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
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— Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева, — сообщается на сайте ведомства
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Life.ru06:28

Подробнее о событии

Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

RT на русском05:46

Минюст внес представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Пашаева

ТАСС06:03

Пашаев назвал возможную причину для лишения его статуса адвоката

Телеканал 360°07:03

Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

РБК05:51

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Интерфакс06:50

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

РИА Новости05:44

Минюст направил представление о лишении Пашаева статуса адвоката

Москва 2405:44
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Общество

Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
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Политика

Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам

Председатель Госдумы Вячеслав Володини предложил Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову смотреть трансляции пленарных заседаний из своих кабинетов.
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«Роскосмос» реализует проект «Венера-Д» без международного участия

"Роскосмос" отказался от международного сотрудничества в проекте "Венера-Д", который ранее предполагалось реализовывать совместно с NASA, сообщили в госкорпорации.
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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

RT на русском 04:49
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Мумия вымершего 15 тыс. лет назад медведя обнаружена в Якутии

Ученые отмечают уникальность данного случая, поскольку ранее останки пещерного медведя обнаруживались лишь в виде костей.
Evo-rus.com вчера в 06:30
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Политика

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Запад опять продемонстрировал, что умеет разваливать государства, а не строить их.
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна вчера в 10:55
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Технологии

YouTube запустил собственный аналог сервиса TikTok

Популярный видеохостинг YouTube объявил о запуске собственного сервиса коротких видеороликов под названием Shorts.
Соловей.Инфо 03:33
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Армия и оружие

ВКС России перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Газета.Ru 07:40
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Политика

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК 08:24
Политика

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.
RT на русском 02:04
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Политика

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости 06:30
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Общество

Пашаев назвал дело Ефремова заказным

Адвокат Эльман Пашаев, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, назвал дело артиста заказным.
Свободная Пресса вчера в 12:08
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Хоккей

Фридман: новым главным тренером «Вашингтона» станет Питер Лавиолетт

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что новым главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» станет Питер Лавиолетт.
Чемпионат 08:20
Происшествия

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфакс вчера в 07:00
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Политика

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru 07:45
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Политика

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал 04:22
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Общество

Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

ТАСС 06:02
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Футбол

«Химки» обыграли иркутский «Зенит» в матче Кубка России по футболу

RT на русском 08:36
Армия и оружие

В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

Вашингтон, 15 сентября 2020, 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM 08:18
Кино

Юрий Быков в октябре начнет съемки нового фильма «Хозяин»

Кинобизнес сегодня 06:18
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Хоккей

Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.
RT на русском 01:36
Автоспорт

FIA решила не наказывать Льюиса Хэмилтона

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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

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Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока-2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против блокировки "Северного потока-2".
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Наука

Ханаанский дворец в Израиле разрушился 3700 лет назад от землетрясения

Группа израильских и американских исследователей, проводила раскопки на участке Тель-Кабри в Израиле, где находятся руины Ханаанского дворца, датируемые примерно 1900-1700 годами до н. э. Они обнаружили новые доказательства того, что причиной разрушения процветающего Ханаанского дворца стало землетрясение.
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Политика

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости 06:35
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Экономика

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 руб.
Коммерсантъ вчера в 12:49
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Волочковой женится на телеведущей

Анастасия говорила, что экс-супруг должен ей миллионы рублей, а вместо того, чтобы вернуть долг и перестать враждовать, он все только обещает вернуть деньги, и при этом тратит их на свою новую избранницу, давая понять таким образом, что обманывает Волочкову.
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Происшествия

Опубликованы фото Макгрегора перед задержанием на Корсике

В социальных сетях появились фотографии ирландского бойца Конора Макгрегора в сопровождении полицейских на острове Корсика.
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