с чего всё началось

Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Политика Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам Председатель Госдумы Вячеслав Володини предложил Валентине Терешковой и Артуру Чилингарову смотреть трансляции пленарных заседаний из своих кабинетов. 5

Космос «Роскосмос» реализует проект «Венера-Д» без международного участия "Роскосмос" отказался от международного сотрудничества в проекте "Венера-Д", который ранее предполагалось реализовывать совместно с NASA, сообщили в госкорпорации.

Политика Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального» На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля. 1,1K

Технологии YouTube запустил собственный аналог сервиса TikTok Популярный видеохостинг YouTube объявил о запуске собственного сервиса коротких видеороликов под названием Shorts. 19

Политика Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки» Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.

Политика В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,2K

Общество Пашаев назвал дело Ефремова заказным Адвокат Эльман Пашаев, который защищал в суде актера Михаила Ефремова, назвал дело артиста заказным. 439

Хоккей Фридман: новым главным тренером «Вашингтона» станет Питер Лавиолетт Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что новым главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» станет Питер Лавиолетт.

Происшествия Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля. 1,2K

Политика В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. 194

Политика Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков. 176

Армия и оружие В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт» Вашингтон, 15 сентября 2020, 15:18 — REGNUM В Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку (НАТО) направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».

Хоккей Шайба Гурьянова в овертайме вывела «Даллас» в финал Кубка Стэнли Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Далласа», который таким образом вышел в финал Кубка Стэнли впервые с сезона-1999/2000, когда команда также стала чемпионом конференции.

Наука Ханаанский дворец в Израиле разрушился 3700 лет назад от землетрясения Группа израильских и американских исследователей, проводила раскопки на участке Тель-Кабри в Израиле, где находятся руины Ханаанского дворца, датируемые примерно 1900-1700 годами до н. э. Они обнаружили новые доказательства того, что причиной разрушения процветающего Ханаанского дворца стало землетрясение. 6

Политика В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях. 1K

Шоу-бизнес Экс-супруг Волочковой женится на телеведущей Анастасия говорила, что экс-супруг должен ей миллионы рублей, а вместо того, чтобы вернуть долг и перестать враждовать, он все только обещает вернуть деньги, и при этом тратит их на свою новую избранницу, давая понять таким образом, что обманывает Волочкову. 20