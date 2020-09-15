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Lenta.ru
Lenta.ru

Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова

Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.В источнике
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Интерфакс

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Интерфакс06:50
Lenta.ru

Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова

Lenta.ru06:29
РБК

Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

РБК05:51
ТАСС

Минюст внес представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Пашаева

ТАСС06:03
RT на русском

Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

RT на русском05:46
РИА Новости

Минюст потребовал лишить Пашаева адвокатского статуса

РИА Новости05:44
Москва 24

Минюст направил представление о лишении Пашаева статуса адвоката

Москва 2405:44

Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Самая большая доля расходов зафиксирована в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6) и в Магаданской области (12,9). Всего же более 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату ЖКУ жители 47 регионов.
Парламентская газетавчера в 04:35
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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Генетики научились превращать самцов в «суррогатных отцов»

Генетики и ветеринары из США с помощью редактирования генов создали стерильных животных, которые могут быть «суррогатными отцами» и давать потомство от самцов-производителей с улучшенными характеристиками.
Телеканал RTVI02:21

Avia.pro: у Хафтара «случайно» нашлись советские ракеты Р-17 «Скад»

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Мисмари заявил, что их специалистам удалось отремонтировать тактические баллистические ракеты «Скад», поставленные в страну ещё из СССР.
Недвижимость.RU06:09
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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