Минюст потребовал наказать адвокатов по делу Ефремова
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Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.В источнике
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