с чего всё началось

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

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