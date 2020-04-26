Общество
Lenta.ruРоссиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 17:15
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Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
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ФедералПресс вчера в 01:25
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Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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BFM.ru вчера в 12:39
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Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
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Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой» Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество
ПФР рассказал о новых сроках сдачи СЗВ-ТД
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь штраф: для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей; для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 24 апреля в 03:57
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Наука
Откуда берется ядерное топливо и почему люди не облучаются
Популярная механика 24 апреля в 00:16
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Здоровье
В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС вчера в 17:32
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 25 апреля в 02:13
Культура
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Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа
В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 18:37
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил рост числа заболевших коронавирусом
Министр новосибирского здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что рост заболеваемости коронавирусом связан с увеличением числа проведенных тестов.
Atas.info вчера в 22:52
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
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Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Игры
Автор манги «Хвост Феи» забыл про сон из-за Final Fantasy 7 Remake
Издание отмечает, что на получение такого трофея обычно уходит около 70 часов игрового времени и подобный результат Масимы говорит о том, что, похоже, он забыл про сон.
REGNUM вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
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RuNews24.ru вчера в 04:19
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 25 апреля в 13:50