с чего всё началось

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 595

Экономика Финансист Кинг оценил последствия обвала нефтяных цен для доллара Доллар потеряет статус мировой резервной валюты, если Москва и Эр-Рияд будут продолжать ценовую войну в энергетической отрасли, передает мнение Кинга "ПолитРоссия". 5

Общество Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. 17

Авто В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.

Общество Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая. 3

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,5K

Общество Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией. 1

Кино Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.

Происшествия Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 138

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Политика Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.

Общество Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов «По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 759

Политика Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K