Общество

RT на русскомRT на русскомМинюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском17:15

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За лающую ночью собаку можно будет заработать штраф

Вести.Ru17:40

В Минюсте прокомментировали введение в КоАП штрафа за нарушение тишины

ТАСС17:17

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

RT на русском17:15

За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать

Российская газета16:49

Минюст предложил штрафовать за лающую по ночам собаку

РИА Новости16:44

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

Lenta.ru16:17

В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию

РБК17:25
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
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Футбол

12 лет назад Дзагоев дебютировал в официальных матчах за ЦСКА

26 апреля 2008 года полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провел первый официальный матч за команду.
Спорт-Экспресс 03:00
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Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Экономика

Финансист Кинг оценил последствия обвала нефтяных цен для доллара

Доллар потеряет статус мировой резервной валюты, если Москва и Эр-Рияд будут продолжать ценовую войну в энергетической отрасли, передает мнение Кинга "ПолитРоссия".
Экономика сегодня 09:02
5
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Авто

Названы проблемы водителей в России, возникшие из-за режима изоляции

Повышение цен на машины, цифровые пропуска и иные последствия влияния пандемии коронавируса на жизнь водителей представлены ниже.
SpeedMe 12:11
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Общество

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
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Авто

В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии

В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Общество

Все духовенство Киево-Печерской лавры переболело коронавирусом

Полностью территорию лавры закрыли 4 апреля, когда коронавирус был выявлен у нескольких священнослужителей.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий

Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая.
РБК 15:08
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,5K
Общество

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
1
Кино

Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей

По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна 17:03
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
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Армия и оружие

Военный вертолет сбросил первые 30 тонн воды на пожары в Туве

РЕН ТВ 11:30
Общество

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
854
Происшествия

Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы

Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
ТАСС 18:53
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
138
Космос

Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника

ИА Красная Весна вчера в 03:22
4
Экономика

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Общество

Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов

«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.
Известия 16:48
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
759
Политика

Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
РБК 19:24
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Политика

Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
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