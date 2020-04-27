с чего всё началось

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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