Общество
RT на русскомМинюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
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с чего всё началось
Ранее Минюст предложил дополнить статью КоАП, предусматривающую административную ответственность за нарушение тишины в ночное время, указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия.News.ru06:44
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Происшествия
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В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу
Замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, перешел на другую работу, став начальником тыла районного отдела полиции, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
РИА Новости 04:56
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
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Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
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ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.
РБК 07:37
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Здоровье
В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек
В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
Новый День 03:32
Наука
Ученые расшифровали геном вируса герпеса
Немецкие и британские биологи расшифровали геном вируса простого герпеса, который оказался намного сложнее, чем считалось ранее.
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Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Здоровье
Власти Челябинской области отложили введение карантина в Златоусте
Власти решили отложить введение карантина из-за коронавируса в Златоусте, об этом шла речь на брифинге губернатора Алексея Текслера 27 апреля.
АиФ Челябинск 06:38
Здоровье
На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19.
REGNUM 02:57
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
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В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
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Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Масочный режим введут в Новосибирской области
Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
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В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
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В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
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Армия и оружие
Российский Ил-38 подлетел к американскому авианосцу
В сети появилось видео полета российского противолодочного самолета Ил-38 рядом с американским авианосцем «George Washington».
Военное дело 05:46