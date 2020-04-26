с чего всё началось

Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц. Проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января.

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

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