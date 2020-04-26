Общество

REGNUMREGNUMВ России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Штраф за нарушение для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. При этом штраф могут выписать более двух раз в месяц. Проекты КоАП и процессуального КоАП российский Минюст опубликовал 30 января.
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с чего всё началось
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РИА Новостивчера в 20:41
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